A Sassari in questo momento ci sono 474 cittadini positivi al virus Sars-Cov-2

Sono invece 35 i sassaresi ricoverati nelle strutture ospedaliere. Il 7 novembre i positivi erano 469, di cui 37 ricoverati

Sassari. Numeri in aumento contenuti a Sassari sul fronte dell’emergenza del virus Sars-Cov-2 e con una curva del contagio che sembra stabilizzarsi. In particolare, il Dipartimento di Prevenzione, servizio Igiene e Sanità pubblica della Assl Sassari ha comunicato al sindaco Nanni Campus i dati aggiornati. In città in questo momento ci sono 474 positivi. Di questi, 35 sono ricoverati (non si specifica però la gravità), tutti gli altri, evidentemente, sono isolati in casa (o in apposite strutture) con sintomi lievi o comunque trattabili a domicilio o senza alcun sintomo. Sabato 8 novembre i sassaresi positivi al virus erano invece 469, di cui 37 ricoverati. L’incremento è stato così di 5 nuovi contagiati e due ricoverati in meno.

Ricordiamo la progressione. Il 19 ottobre i positivi erano 176, di cui 21 ricoverati. Il 23 ottobre i positivi erano 315, il dato dei ricoverati non era disponibile. Il 24 ottobre i positivi erano 323, di cui ricoverati 33. Il 28 ottobre i positivi erano 364, con 33 ricoverati. Il 30 ottobre 387 positivi, il 31 381 con 34 ricoverati. Il 2 novembre 367 positivi e 32 ricoverati. Il 3 novembre 368 positivi e 32 ricoverati. Il 4 novembre 402 positivi e 34 ricoverati. Il 6 445 positivi e 35 ricoverati. Sabato 7 novembre 469 ricoverati e 37 ricoverati.

