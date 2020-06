A Sassari cede la strada in viale Mameli

Intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Posizionati dalla Polizia locale i cartelli di pericolo

Sassari. Domenica, intorno alle 13,20, la Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di intervento per la verifica di alcuni fori di circa 30-40 cm, creatisi sul manto stradale in viale Mameli. È stata inviata sul posto una squadra operativa della sede centrale, che ha messo in sicurezza la zona interessata dall’evento e verificando la consistenza e profondità del sottofondo, per la sicurezza della viabilità dei mezzi a due ruote. La Polizia Locale ha provveduto a far posizionare dei cartelli stradali di pericolo.

