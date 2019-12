A Predda Niedda un servizio di lavaggio auto con acqua riutilizzata

Wash Services utilizza tecnologie di altissimo livello in un tunnel ad oggi il più lungo della Sardegna

Sassari. Innovazione e tecnologia di altissimo livello quella proposta da un gruppo imprenditoriale sassarese che si occupa di autolavaggi. Un tunnel che ad oggi è il più lungo in Sardegna e che possiamo definire ad impatto zero visto che l’acqua utilizzata sarà riciclata fino al 99 per cento. Siamo andati a visitare l’impianto e abbiamo parlato con uno dei titolari dell’impresa, Claudio Cau.

Ico Ribichesu

