A Porto Torres corso Vittorio Emanuele chiuso al traffico

Porto Torres. Corso Vittorio Emanuele a Porto Torres torna a essere pedonale. Come ogni estate, l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere al traffico la porzione di strada compresa tra via Ponte Romano e via Mare, in modo da favorire le passeggiate e dare un aiuto alle attività commerciali.

La pedonalizzazione del corso sarà operativa sino al prossimo 19 ottobre, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, limitatamente dalle ore 18,30 all’1,30 del mattino del giorno successivo. «Abbiamo voluto adottare questo provvedimento, come fatto ogni anno, per cercare di dare un impulso all’economia cittadina e consentire ai cittadini e ai nostri bambini e ragazzi di camminare in serenità e anche ai frequentatori dei locali di poter consumare rispettando le distanze di sicurezza Covid imposte dalla normativa – spiega il sindaco Sean Wheeler – sappiamo che durante lo scorso week end ci sono stati alcuni errori di interpretazione, ma posso garantire ai cittadini preoccupati che da questo fine settimana di mattina e di pomeriggio la strada sarà aperta al traffico grazie al supporto della Compagnia barracellare, mentre la sera e la notte sarà invece attiva la pedonalizzazione».

«Ho ascoltato e letto anche le critiche di chi è completamente contrario alla pedonalizzazione, anche parziale – conclude il sindaco – e ogni anno si ripresenta questa questione. L’isola pedonale presuppone un cambio culturale. Ognuno di noi dovrebbe avere il diritto e il piacere di poter passeggiare liberamente nel proprio centro e questo favorisce da sempre il commercio e contribuisce alla bellezza in tutte le città».

