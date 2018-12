A Palazzo di Città il Cine-concerto VIII

Ritorna a Sassari giovedì e venerdì lo spettacolo multimediale di musica da cinema ideato dal maestro Vincenzo Cossu

Sassari. Giovedì 13 e venerdì 14 dicembre, presso il Teatro Civico (Palazzo di Città), andrà in scena il Cine-concerto VIII, ovvero l’ottava edizione dello spettacolo multimediale di musica da cinema ideato dal maestro Vincenzo Cossu. Per celebrare la conclusione di un anno spettacolare e ricco di momenti memorabili per il gruppo vocale, il Nova Euphonia offrirà un doppio spettacolo: giovedì 13 dicembre andrà in scena la Corale Studentesca Città di Sassari e venerdì 14 dicembre sarà la volta dell’Insieme Vocale Nova Euphonia. Due performance assolutamente distinte e autonome, dunque, come organico e repertorio, ed entrambe le serate avranno inizio alle ore 21:00.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sassari e sostenuto dalla Fersaco, potrà vantare preziose collaborazioni: L’Associazione di Scienza e Filosofia di Sassari; Amnesty International Sassari; Cooperativa Teatro e/o Musica; Caritas Turritana. Parte dell’incasso delle due serate sarà devoluto a favore di Amnesty e della Caritas. Ciliegina sulla torta, la serata del 14 dicembre potrà vantare la partecipazione di due ospiti d’eccezione: la talentuosa interprete vocale Denise Gueye e la pianista Cristiana Mastrantonio. La realizzazione multimediale sarà a cura di Carlo Enrico Cossu, con il supporto integrativo di Daniele Diana.

