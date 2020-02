A Milano il libro di Giacomo Serreli su Maria Carta

Nell’occasione sarà presentato “Freemmos”, il progetto della Fondazione Maria Carta contro lo spopolamento

Sassari. Sabato prossimo 8 febbraio, alle 17, il Centro Sociale Culturale Sardo di Milano ospiterà la presentazione del libro di Giacomo Serreli “Maria Carta, cuore e voce di Sardegna”.

La recente pubblicazione vuole essere un omaggio a colei che per oltre trent’anni ha fatto conoscere il canto tradizionale della Sardegna a livello nazionale e internazionale. L’opera, dal taglio giornalistico, racconta il “prima” e il “dopo”: le tappe di una lunga carriera costellata di successi ma anche di delusioni e amarezze e tutto quello che è stato fatto dopo la sua scomparsa, a partire dalla fondazione a lei intitolata.

E proprio Leonardo Marras, che della Fondazione Maria Carta è presidente, parlerà nel corso della serata del progetto “Freemmos”, contro lo spopolamento dei piccoli centri della Sardegna.

Argomento che ben si lega con un altro progetto, questa volta della Fasi (Federazione delle Associazioni dei Sardi in Italia), finalizzato a coinvolgere tutti gli emigrati sardi nel recupero e tutela delle case in disuso nelle piccole realtà urbane.

Fondazione e Fasi collaborano da diverso tempo per il perseguimento di comuni obiettivi che mirano alla valorizzazione della “risorsa” emigrazione.

Il Centro Sociale Culturale Sardo di Milano, presieduto da Giovanni Cervo, è tra le associazioni sarde più attive in Italia e quest’anno festeggia il cinquantennale della sua costituzione. Varie iniziative sono in programma per ricordare questo importante anniversario.

Alla serata prenderanno parte alcuni artisti che sono soliti accompagnare la Fondazione nei propri viaggi in Italia e all’estero: dai Fantafolk (Andrea Pisu e Vanni Masala) al Cuncordu e Tenore de Orosei insieme ai rappresentanti di alcuni gruppi folk di diverse aree della Sardegna.

Ha assicurato la sua presenza l’assessore regionale del Turismo e Commercio Gianni Chessa, presente a Milano per inaugurare domenica 9 lo spazio Sardegna all’interno della Borsa Internazionale del Turismo, tra i più importanti eventi fieristici internazionali del settore.

