A Li Punti la mostra dei miracoli eucaristici

Fino all’11 gennaio nella parrocchia San Pio X. L’esposizione era stata ideata dal venerabile Carlo Acutis

Sassari. Anche la parrocchia di San Pio X a Li Punti si è mobilitata per il Natale con un’iniziativa di forte impatto dedicata soprattutto ai giovani. I giovani della parrocchia guidata da don Costantino Poddighe e coordinati dall’animatore Danilo Delrio hanno organizzato una mostra che permette di fare un “giro nel mondo” contemplando i miracoli eucaristici che sono successi nella storia, tra gli altri c’è anche un miracolo successo in Sardegna, a Mogoro nel 1604. La mostra che resterà aperta ai visitatori fino all’11 gennaio è dedicata ai miracoli eucaristici ed era stata ideata dal venerabile Carlo Acutis, un ragazzo morto a 15 anni nel 2006. È stata allestita nel salone parrocchiale della chiesa San Pio X a Li Punti è sarà aperta tutti giorni dalle 16 alle 20. Ma per chi volesse visitarla in altri orari, scolaresche o gruppi organizzati, si può prenotare la visita anche al mattino telefonando al 347.5410069.

Mi piace: Mi piace Caricamento...