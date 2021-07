Nei giorni scorsi è stato assegnato il premio del Panathlon Club di Sassari, giunto alla sua 27ª edizione. L’intervista al vincitore

Sassari. È stato assegnato a Gianni Garrucciu l’Arciere d’oro 2021. Venerdì scorso nella sala conferenze del Comando dalla Polizia Municipale si è svolta la cerimonia di proclamazione del vincitore del premio del Panathlon Club Sassari. Il sindaco Nanni Campus ha consegnato la statuetta del Premio a Gianni Garrucciu, apprezzato e conosciutissimo giornalista, per tanti anni alla Rai, che nella sua carriera, tra i settori che ha seguito per lavoro, si è occupato anche di sport, a livello regionale e nazionale, in tv e alla radio. Era presente il governatore dell’area 13 Sardegna del Panathlon International Francesco Sanna.

Nel 1977, da un’idea dell’allora Presidente del Panathlon Club di Sassari Giuseppe Melis, nasceva il premio “L’Arciere”, ideato per diffondere i valori etico-sociali che nobilitano il mondo dello sport. L’Arciere nuragico, teso nello sforzo di far scoccare la freccia, è il simbolo che rappresenta l’impegno, la fatica, la disciplina che fanno dello sport la metafora di una vita vissuta all’insegna dei valori di grande importanza. Dopo la sospensione dell’attività dovuta all’emergenza sanitaria il premio riprende quota e come nelle intenzioni del presidente del Panathlon Sassari Marcello Sassu ha voluto dare un segnale di ripartenza: «È con grande piacere e soddisfazione che abbiamo deciso di dare un messaggio di “vita” alla nostra città e quindi di non rinviare o annullare la 27ª edizione di questo premio che negli anni passati è stato attribuito a persone che hanno dato un contributo importante alla diffusione dei valori etici e sportivi , ma soprattutto si sono prodigati affinché lo sport sia sempre strumento di crescita e di integrazione, di prevenzione del disagio sociale giovanile».

