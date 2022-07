A Barbara Tetti l’Arciere d’Oro 2022

Il premio è organizzato dal Club Panathlon International di Sassari e patrocinato dal Comune

Sassari. L’Arciere d’Oro edizione 2022 è stato assegnato a Barbara Tetti, colonna della pallamano cittadina per diversi anni. Questa mattina nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto il prestigioso riconoscimento le è stato consegnato dal sindaco Nanni Campus, presenti il presidente del Panathlon Sassari Marcello Sassu, che ha letto la motivazione, e il Governatore del Panathlon Francesco Sanna. Il premio è organizzato dal Club Panathlon International di Sassari e patrocinato dal Comune. In sala diversi “arcieri” che lo hanno ricevuto in passato, esponenti della politica regionale, amministratori locali e tanti dirigenti sportivi.

«Lo sport è un qualcosa di molto importante da un punto di vista sociale – ha detto, emozionatissima, Barbara Tetti –. Sono arrivata a Li Punti che “avevo fame”. Mi ha aiuto a muovere i primi passi Carmen Usai, che non smetterò mai di ringraziare. Lo sport insegna a perdere e a vincere, ma anche al rispetto verso gli arbitri e gli allenatori. Nella vita non esistono differenze di nessun genere e nello sport questo è ancora di più, non ci sono differenze. È fondamentale che ci siano le piccole società, come è importante che ogni quartiere abbia un campo, una struttura, che permetta a tutti di accedere al mondo dello sport».

Ico Ribichesu

