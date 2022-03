8 marzo, a Sassari marcia silenziosa per le donne ucraine

La organizza la commissione Pari Opportunità del Comune. Partenza alle 16,15 dall’emiciclo Garibaldi e arrivo in piazza d’Italia

Sassari. La commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari, in collaborazione con l’associazione di Danza Arabesque diretta da Maria Grazia Deliperi, dedica la Giornata dell’8 marzo alle donne ucraine e alla pace. Per martedì, dalle 16,15 con partenza dall’emiciclo Garibaldi e arrivo in piazza d’Italia, ha organizzato una marcia silenziosa a cui invita tutta la popolazione e le associazioni del territorio a unirsi.

Il corteo attraverserà via Carlo Alberto, per raggiungere piazza d’Italia per una breve sosta, poi percorrerà i portici Crispo e piazza Castello per poi risalire nei portici Bargone e ritornare in piazza d’Italia.

Le persone che desiderano unirsi alla marcia silenziosa potranno tenersi unite con un filo di lana giallo e portare con sé un fiore dello stesso colore, magari indossando qualcosa con i colori della bandiera ucraina.

