Dinamo, al Palaserradimigni passa Brescia

Dopo un testa a testa durato tutta la gara i biancoblù si arrendono alla Leonessa per 76 a 80

Sassari. Finisce 76-80 la sfida della 10ª giornata di ritorno del campionato LBA. Al PalaSerradimigni la Dinamo Banco di Sardegna cede nel finale alla Leonessa Brescia. La sfida è un’autentica battaglia fin dal primo quarto che dopo aver visto i padroni di casa avanti di 5 punti, si chiude in perfetta parità: 26 pari. Nella seconda frazione gli ospiti riescono a portarsi fino al +5 ma i biancoblù recuperano lunghezze andando negli spogliatoi sul punteggio di 43-44. Nel secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a imporsi fino agli ultimi 100 secondi di gioco: la Leonessa trova il break e porta a casa la vittoria.

Esordio per il nuovo coach Zare Markovski, alla guida della Dinamo da mercoledì: ha lavorato molto sulle rotazioni dando fiducia a tutti i suoi giocatori. Qualche segnale si è visto già. Quattro uomini in doppia cifra tra le file biancoblù: top scorer Scott Bamforth, a referto con 13 punti 3/ 4 da due e 2 assist. Bene anche Darko Planinic a segno con 12 pt, 7 rb e un 15 totale di valutazione. In doppia cifra anche Bostic (11 pt): sfiora la doppia doppia Shawn Jones, uscito poi per 5 infrazioni, a referto con 8 punti e 9 rimbalzi. Buon secondo tempo per Will Hatcher, autore di 8 punti nella terza frazione e 5 falli subiti. Top alla voce assist Rok Stipcevic: per lui 7 cioccolatini serviti ai compagni. Importante apporto dalla panchina di Jonathan Tavernari, protagonista di due triple nei momenti crucial, e Marco Spissu (5 pt,1 as).

Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Zare Markovski ha commentato così la gara: «Penso che quando ci hanno ridotto a giocare uno contro uno con Landry e Moss in post basso, saltando la nostra pressione esterna, abbiano costruito almeno 10 punti, che alla fine hanno fatto la differenza. Noi quella differenza nell’uno contro uno potevamo recuperarla soltanto con un gioco di squadra, in attacco, ma non siamo stati lucidi nelle letture delle loro difese su pick&roll, magari facendo un palleggio in più e dando più tempo al loro lungo di recuperare. Per di più il pick&roll di Vitali ha creato ulteriore differenza, lui è stato sempre lucido a passare la palla e i lunghi a leggere i suoi passaggi. Alla lunga, nell’arco dei quaranta minuti, sono state queste differenze tecniche ad impedirci di portare a casa questi due punti molto importanti per proseguire il cammino verso i playoff. La squadra ha fatto quello che doveva fare, ovviamente con tutte le difficoltà oggettive che davanti a un’avversaria come questa si sono evidenziate. Questa settimana i ragazzi hanno lavorato benissimo, sapendo che tutti devono dare il loro contributo alla causa. Continueremo a lavorare per cercare di capire quali sono le difficoltà oggettive e quali quelle che si possono curare».

Soddisfatto il coach della Leonessa Basket Brescia, Andrea Diana. «Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi – ha detto –, oggi sono stati davvero dei leoni. Ci aspettavamo una Sassari molto aggressiva, su ogni possesso, su ogni attacco. Avevo detto ai ragazzi che dovevano aggredire a loro volta, dimostrando di volercela giocare fino in fondo. Questo è quello che hanno fatto, per l’intera partita, senza mai abbassare la testa neanche quando non segnavamo o subivamo canestro dall’altra parte. Finiamo questo ciclo di tre gare in una settimana con un’altra vittoria, sono molto orgoglioso dei ragazzi».

Dinamo Banco di Sardegna 76 – Leonessa Brescia 80

Parziali: 26-26; 17-18; 20-20; 13-16

Progressivi: 26-26; 43-44; 63-64; 76-80

Banco di Sardegna. Spissu 5, Bostic 11, Bamforth 13, Planinic 12, Devecchi, Pierre, Jones 8, Stipcevic 7, Hatcher 8, Polonara 4, Picarelli, Tavernari 8. All. Zare Markovski.

Leonessa Brescia. Moore 6, Hunt 13, Mastellari 3, L.Vitali 11, Landry 13, Ortner 4, Fall, Traini, M.Vitali 19, Moss 10, Sacchetti 1. All. Andrea Diana.